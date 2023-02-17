Полимерные полы
STAR FLOORS

Наиболее экономичные и функциональные решения для вашего бизнеса
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Название проекта
Фотостудия "Космос", ВДНХ
Площадь
120 м2
Тип покрытия
Эпоксидный пол Star Loft
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Название проекта
Частный гараж
Площадь
82 м2
Тип покрытия
Эпоксидный наливной пол
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Название проекта
Бар Зеленая собака, Кузнецкий мост
Площадь
70 м2
Тип покрытия
Полиуретановое покрытие
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Название проекта
Завод комбикормов, Калужская область
Площадь
250 м2
Тип покрытия
Полиуретановый наливной пол
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Название проекта
Ресторан, м. Семеновская
Площадь
270 м2
Тип покрытия
Полиуретановое покрытие
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Название проекта
Цех, Калужская область
Площадь
1100 м2
Тип покрытия
Полиуретановое покрытие
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Название проекта
Цветочный магазин TRAVA
Площадь
83 м2
Тип покрытия
Эпоксидный пол Star Loft
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Название проекта
Частный гараж, Московская область
Площадь
140 м2
Тип покрытия
Эпоксидный наливной пол
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Название проекта
Фотостудия "Космос", ВДНХ
Площадь
120 м2
Тип покрытия
Эпоксидный пол Star Loft
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Название проекта
Частный гараж, Московская область
Площадь
150 м2
Тип покрытия
Эпоксидное покрытие "флоковый ковер"
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Услуги

Услуги
Услуги

Полимерные полы
Работы с бетоном

Работы с бетоном
Сопутствующие услуги

Сопутствующие услуги
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О компании

Специалисты “Star Floors” помогут решить весь спектр задач! Экономичные и функциональные решения для промышленных полов.

Наша компания занимается профессиональным выполнением работ по устройству промышленных полимерных полов, защите и обеспыливанию бетонного основания.

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Star Floors
Более 300 успешно выполненных объектов

Преимущества

У нас лучшие полы в Галактике потому что:
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Быстрые сроки монтажа
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Экономичность
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Ремонтопригодность
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Высокая износостойкость
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Хорошие декоративные хар-ки
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Химстойкость
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Полное обеспыливание
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Простота уборки
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