Какой грунт для бетона выбратьПодробнее
Полимерные полы
STAR FLOORS
Наиболее экономичные и функциональные решения для вашего бизнесаОбсудить проект
Название проекта
Фотостудия "Космос", ВДНХ
Площадь
120 м2
Тип покрытия
Эпоксидный пол Star Loft
Название проекта
Бар Зеленая собака, Кузнецкий мост
Площадь
70 м2
Тип покрытия
Полиуретановое покрытие
Название проекта
Завод комбикормов, Калужская область
Площадь
250 м2
Тип покрытия
Полиуретановый наливной пол
Название проекта
Ресторан, м. Семеновская
Площадь
270 м2
Тип покрытия
Полиуретановое покрытие
Название проекта
Цех, Калужская область
Площадь
1100 м2
Тип покрытия
Полиуретановое покрытие
Название проекта
Цветочный магазин TRAVA
Площадь
83 м2
Тип покрытия
Эпоксидный пол Star Loft
Название проекта
Частный гараж, Московская область
Площадь
140 м2
Тип покрытия
Эпоксидный наливной пол
Название проекта
Фотостудия "Космос", ВДНХ
Площадь
120 м2
Тип покрытия
Эпоксидный пол Star Loft
Название проекта
Частный гараж, Московская область
Площадь
150 м2
Тип покрытия
Эпоксидное покрытие "флоковый ковер"
Услуги
Услуги
О компании
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Специалисты “Star Floors” помогут решить весь спектр задач! Экономичные и функциональные решения для промышленных полов.
Наша компания занимается профессиональным выполнением работ по устройству промышленных полимерных полов, защите и обеспыливанию бетонного основания.
Star Floors
Более 300 успешно выполненных объектов
Преимущества
У нас лучшие полы в Галактике потому что:
Быстрые сроки монтажа
Экономичность
Ремонтопригодность
Высокая износостойкость
Хорошие декоративные хар-ки
Химстойкость
Полное обеспыливание
Простота уборки
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